Papai Noel dos Correios: Maior ação solidária de Natal foi lançada em Aquidauana

A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada nessa quarta-feira (8) em Mato Grosso do Sul, após o lançamento nacional, em 7/11. O evento marcou o início do período de adoção das cartas no Estado, que vai de 8/11 a 17/12, de forma física e digital.

Em Aquidauana, os doadores podem procurar a Agência localizada na Avenida Manoel Antônio Paes de Barros, 154,154- Centro . O período de recebimento das cartas, de adoção delas e de entrega dos presentes é de 8 de novembro a 15 de dezembro.

No Estado, 17 municípios participam da campanha. A relação de cidades está disponível no Blog do Noel. O envio das cartas pode ser feito para crianças que atendem aos critérios da campanha.

A campanha - Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil cartinhas já foram cadastradas neste ano. Só em Campo Grande, 26 escolas públicas participam do projeto, que tem como objetivo incentivar a escrita por meio das cartinhas – propagando, entre as crianças, valores como solidariedade e esperança-, e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Solidariedade que se multiplica – Em mais de três décadas de campanha, mais de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas no Brasil. Em 2022, cerca de 187 mil cartas foram adotadas nacionalmente.

Este ano, já estão disponíveis no país mais de 96 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog Noel. Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, os números só ressaltam o quanto o projeto comove o coração de brasileiros. “A cada edição, contemplamos um número crescente de padrinhos e madrinhas que adotam cartinhas, demonstrando que a bondade e a generosidade estão presentes em nossa sociedade, reforçando a crença em um mundo melhor”, declarou.

Como enviar uma carta – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado.

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar!

Mais informações estão disponíveis no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br.

