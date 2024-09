Para alterar dados na CNH é preciso agendar atendimento no Detran

Divulgação

Recentemente uma pessoa procurou uma agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na Capital para relatar que alterou os dados no site, em seguida solicitou a renovação pela CNH Ágil, mas que os dados que foram impressos no documento eram antigos.



O procedimento correto para alterar dados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é agendar atendimento presencial em uma agência do Detran, pois informações que serão impressas no documento precisam ser alteradas na base nacional, e por questões de segurança, não podem ser alteradas digitalmente pelo cidadão.



A nova CNH, lançada em junho de 2022, traz o local de nascimento do condutor, e esse tem sido o erro mais comum na emissão do documento, afirma o Diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira.



“Não verificar o local de nascimento antes de dar prosseguimento no pedido de renovação, é um erro comum. Antes não era impresso na CNH, então ninguém se preocupava. Agora, com esse dado impresso, é o maior número de reclamações que temos. Neste caso, se tiver que alterar o local de nascimento, esse condutor deve procurar uma agência do Detran”, explica.



As alterações feitas no site Meu Detran no momento de solicitar a renovação de CNH, permitem apenas atualização de endereço no campo “Renovação de CNH”, que são as informações que irão nortear a entrega do documento pelos Correios.



Ainda assim, antes de prosseguir, o condutor precisa concordar com o Termo de Responsabilidade onde declara que as informações prestadas no formulário estão corretas, que autoriza a comunicação do Detran-MS, e que o cidadão está “de acordo em arcar com os custos de futura alteração de dados, que não foram confirmados nesta solicitação”.



A atualização cadastral do Meu Detran no campo “Meu Cadastro”, altera as informações de usuário no site, com informações como e-mail e telefone. Esses dados são importantes para que o Detran-MS possa entrar em contato com o cidadão em situações para validar informações ou esquecimento de senha, por exemplo.