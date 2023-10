Para capacitar servidores de MS, Escolagov oferece mais de cem cursos, pós-graduação e mestrado

Bruno Rezende

Para oferecer capacitação aos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) está em funcionamento há 23 anos, com cursos, oficinas, seminários realizados de forma presencial e também EaD (educação a distância).

Criada no ano 2000, a Escolagov promove a valorização e o desenvolvimento do servidor público, com programa permanente de capacitação para proporcionar qualidade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados ao cidadão.

Com aproximadamente 8 mil certificações realizadas até setembro - desde 2018 já são mais de 70 mil -, a Fundação oferece 60 cursos EaD – disponíveis de forma online para os servidores de todo o Estado – além de 52 capacitações entre oficinas, seminários e cursos que foram ministrados presencialmente ao longo do ano.

“A ideia é de que a escola não seja só um ambiente que fornece cursos de capacitação para os servidores, mas uma porta de entrada. Que realmente faça parte da vida dele, com um mapeamento das competências de cada servidor e órgão. A intenção é que a gente possa promover esse plano, adequar o perfil às necessidades do órgão. E que isso possa fortalecer e ser um meio de desenvolvimento do servidor, da vida dele funcional dentro do Governo do Estado”, disse a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins de Assunção.

Atenta as necessidades da atual administração estadual, a Escolagov se prepara para oferecer novas possibilidades aos servidores que em 2024 terão acesso a um curso de graduação, novas pós-graduações e mestrado. Além disso, a Fundação também tem planos de cumprir o Plano de Desenvolvimento do Servidor.

“Pela primeira vez vai acontecer uma graduação oferecida para os servidores. Serão 120 vagas em parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) para o curso de Tecnólogo em Gestão Pública, que será EaD, realizado em 24 meses. Cada vez mais servidores se interessam pela capacitação”, afirmou Ana Paula.

A graduação EaD vai estar disponível para servidores do interior do Estado, além de Campo Grande, com pólos para aula presencial na UEMS em Dourados, Coxim e Mundo Novo. “A parceria com a UEMS e a UFMS é um grande investimento. É importante que o servidor também se comprometa a participar realmente”.

Além dos cursos presenciais e a distância disponíveis ao longo do ano, a Escolagov também oferece três pós-graduações própria – nas áreas de Gestão de Pessoas; Eficiência, Inovação e Gestão Estratégica; e Gestão Hospitalar – e outras em parceria com instituições públicas e privadas de ensino - Direito Público, Controle Externo da Administração. Todo os cursos oferecidos pela Fundação são de graça para os servidores. “Algumas estão em andamento e outras aguardamos a indicação das secretarias, como a de Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Pública. A primeira aula está marcada para o dia 25 de novembro”, disse a diretora-presidente da Ecolagov.

Para o próximo ano serão oferecidos um mestrado na área de Desenvolvimento Local e será concluído o que está em andamento que é em Administração Pública, pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Desenvolvimento

A dedicação está presente no dia a dia do analista de tecnologia da informação, Victor Manuel Figueiras, 72 anos, servidor há 47 anos. Além de ser responsável por toda a área de tecnologia da informação na Escolagov desde a criação da fundação – há 23 anos – ele também é professor.

Nascido em Angola, na África, Victor chegou ao Brasil quando tinha 25 anos e sempre teve o desejo de ser professor e quebra preconceitos por ensinar informática, área que geralmente é dominada por jovens. “Eu já lecionava desde os meus 15 anos. Aqui consigo dar uma aula como se fosse para cursinho, descontraída, converso. Se for contar os meus alunos, todos os servidores do Estado já passaram por mim”, ri enquanto confirma que a experiência conta muito para conquistar os alunos. “Eu passo confiança”, finaliza.

E na aula dele, os alunos conseguem se soltar, aprender e tirar dúvidas sem medo. A enfermeira Lucileide de Figueiredo, 52 anos, atuou na assistência durante mais de duas décadas e há um ano passou para a área administrativa. “Eu nunca trabalhei com relatórios, planilhas, e vi que precisava aprender. É um serviço burocrático e tive que buscar meios para conseguir realizar, sem ficar toda hora pedindo a ajuda de alguém”.

As assistentes administrativas Elisângela Marchini e Hellen de Lima são colegas de trabalho e também de curso. Em um ano na função, Elisângela já realizou vários cursos, por incentivo da chefia da área onde atua. “Temos uma meta de realizar 60 horas de cursos por ano. Eu já fiz 200 horas até agora. É para o meu crescimento profissional, então vale a pena”.

E além do aprendizado, Hellen também pontua outros benefícios. “É de graça, se a gente fosse pagar com certeza não seria barato. E estamos aprendendo diversas coisas que só ajudam no dia a dia e também para a nossa bagagem profissional”.

Outra assistente administrativa, Ana Carolina Chaves, também se surpreendeu com a qualidade dos cursos. No serviço público há 28 anos, ela trabalhava na secretaria de uma escola estadual em Dourados, mas agora está em Campo Grande. “Cheguei há quatro meses e já fiz quatro cursos. Estou muito feliz e é uma ótima maneira de incentivar a gente a melhorar e aprender”.

Serviço

Os cursos oferecidos pela Escolagov estão disponíveis no site https://www.escolagov.ms.gov.br/. O telefone de contato é (67) 3321-6100.