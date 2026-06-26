Paraguaio é encontrado com vida após passar dias perdido na mata

Renato conseguiu retornar por conta própria e reencontrou a família / Arquivo pessoal

Terminou de forma emocionante a busca pelo trabalhador paraguaio Renato Roa Aguilera, de 35 anos, que estava desaparecido desde o início da semana na região de Campo dos Índios, entre Porto Murtinho e Bodoquena. Ele foi encontrado com vida nesta sexta-feira (26), após conseguir sair sozinho da mata.

A informação foi confirmada por familiares, que relataram que Renato reapareceu por volta da hora do almoço. Bastante debilitado após passar vários dias perdido, ele conseguiu retornar por conta própria e reencontrou a família, encerrando dias de angústia e apreensão.

Segundo os familiares, Renato estava desorientado na mata durante todo o período em que permaneceu desaparecido. Mesmo enfrentando a noite mais fria do ano na região, ele conseguiu improvisar uma fogueira para se aquecer, o que pode ter sido decisivo para sua sobrevivência.

O caso mobilizou familiares, amigos e autoridades. Natural de Bela Vista Norte, no Paraguai, Renato havia viajado para Mato Grosso do Sul para trabalhar na extração de postes de madeira em uma propriedade rural na região conhecida como Campo dos Índios.

O desaparecimento foi percebido na última segunda-feira (22), após o trabalhador deixar o acampamento onde estava com um amigo de infância. Antes disso, ele havia enviado sua localização à família por meio do WhatsApp. Desde então, não houve mais contato, levando os familiares a registrarem um boletim de ocorrência e iniciarem uma ampla mobilização em busca de informações.

A notícia do reencontro trouxe alívio aos parentes, que acompanharam de perto as buscas e viveram dias de grande preocupação. Imagens registradas no momento em que Renato reencontra seus familiares mostram a emoção e o alívio pelo desfecho positivo.

Apesar do estado de debilidade física, Renato foi localizado com vida e poderá receber os cuidados necessários após a experiência de sobrevivência na mata.