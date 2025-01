Paranaense é encontrado morto após se afogar em balneário de MS

Corpo de homem foi localizado em balneário de MS / Da Hora Bataguassu

Um paranaense, de 49 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo (26), depois de dar um mergulho no rio Paraná, no balneário municipal de Anaurilândia.

A vítima estava em companhia de outras pessoas quando, no final da tarde de sábado (25), informou ao cunhado que iria dar um mergulho e retornaria logo em seguida, momento em que teria se afogado, segundo o site Da Hora Bataguassu.

Com a chegada da chuva no local, as pessoas que estavam no balneário se abrigaram, e, ao notar a ausência do homem, o cunhado acionou o Corpo de Bombeiros de Bataguassu.

As buscas iniciaram ainda no início da noite de sábado, mas ele não foi encontrado.

Já na manhã de domingo, as equipes intensificaram os trabalhos, e o corpo foi encontrado a cerca de pouco mais de 50 metros do ponto onde a vítima teria adentrado nas águas do Rio Paraná.

A Polícia Civil de Anaurilândia e também a perícia técnica de Bataguassu foram acionadas para dar sequência à ocorrência e realizar os devidos procedimentos.