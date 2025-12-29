Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 22:58

Parceria entre Brasil e Paraguai avança em 2025 com ações na fronteira

O trabalho tornou-se referência para o planejamento integrado, a definição de áreas prioritárias e a pactuação de respostas para surtos, emergências sanitárias e eventos climáticos

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 17:59

Estruturada com sistemas interoperáveis e soluções digitais, a Sala de Situação Binacional passou a permitir análises em tempo real e visualização integrada de indicadores dos dois países / Divulgação/Governo de MS

A inauguração da primeira Sala de Situação Binacional Brasil–Paraguai marcou um avanço histórico para a vigilância em saúde de Mato Grosso do Sul. Criada em parceria com autoridades sanitárias paraguaias, a estrutura permitiu o monitoramento conjunto de indicadores epidemiológicos, doenças transfronteiriças, riscos emergentes e movimentações populacionais — elementos essenciais para respostas rápidas, coordenadas e baseadas em evidências.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou a relevância da conquista. “O ano de 2025 nos mostrou o poder da integração. A Sala de Situação é muito mais que um espaço físico; é uma estratégia permanente que coloca Brasil e Paraguai lado a lado na proteção da saúde da nossa população. Foi um ano de entregas históricas”, afirmou.

Entre os avanços de 2025, também se destacou a atualização e formalização do mapeamento estratégico da faixa de fronteira, que sistematizou informações sobre capacidades, fragilidades e necessidades dos municípios dos dois países. O documento tornou-se referência para o planejamento integrado, a definição de áreas prioritárias e a pactuação de respostas para surtos, emergências sanitárias e eventos climáticos.

A secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, avaliou que essa organização trouxe clareza e precisão à gestão. “O mapeamento nos deu clareza e direção. Hoje sabemos onde estão os riscos, como agir de maneira integrada e quais estratégias garantem maior efetividade na fronteira. Foi um ano decisivo para transformar dados em ação”.

Vigilância integrada e protocolos unificados ampliam capacidade de resposta

Sob coordenação da Superintendência de Vigilância em Saúde, equipes brasileiras e paraguaias realizaram visitas técnicas, reuniões de articulação e análises conjuntas, alinhando protocolos e fortalecendo a vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental na região de fronteira.

Para a superintendente Larissa Castilho, 2025 consolidou um novo patamar de integração. “A fronteira se tornou um território compartilhado de vigilância. Conseguimos alinhar práticas, acelerar fluxos de informação e trabalhar de forma muito mais coordenada. Isso faz diferença direta na prevenção e no controle de doenças”.

Estruturada com sistemas interoperáveis e soluções digitais, a Sala de Situação Binacional passou a permitir análises em tempo real e visualização integrada de indicadores dos dois países.

O coordenador de Tecnologia de Informática e Informação da SES, Marcos Espindola, ressaltou o avanço tecnológico. “Construímos uma base robusta, moderna e preparada para crescer. A tecnologia aplicada este ano tornou a vigilância mais precisa, rápida e inteligente. A fronteira agora opera com informações que fazem diferença na tomada de decisão”, explicou.

Com a estrutura consolidada e o diálogo binacional fortalecido, o próximo ano será dedicado a:

  • Expansão das ações de vigilância integrada;
  • Ampliação do uso da Sala de Situação por municípios e equipes paraguaias;
  • Fortalecimento da vigilância laboratorial;
  • Padronização de protocolos binacionais;
  • Novas capacitações conjuntas;
  • Integração de mais dados e ferramentas tecnológicas;
  • Resposta coordenada a riscos epidemiológicos emergentes na região.

A cooperação entre Brasil e Paraguai segue como uma das estratégias mais relevantes para a proteção das populações fronteiriças, reafirmando o compromisso de Mato Grosso do Sul com uma vigilância moderna, articulada e internacionalmente integrada.

