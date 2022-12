Passageiros de ônibus ficam feridos após colisão com carreta

Ônibus bateu em traseira de carreta / CBM, Nova News

Passageiros de um ônibus de turismo ficaram feridos após colisão com uma carreta, no início da manhã desta terça-feira (27), na MS-276, em Anaurilândia. Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso.

Segundo publicado pelo Nova News, oss veículos seguiam pela rodovia no mesmo sentido, quando houve a colisão. O ônibus praticamente entrou na carreta, tendo a parte do motorista totalmente destruída.

Apesar dos danos materiais, o condutor do ônibus saiu ileso. Quatro passageiros sofreram escoriações leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar em Nova Andradina. O condutor do caminhão não se feriu.