Passando férias na Turquia, aquidauanenses relatam susto em terremoto

Família passa férias na cidade / (Arquivo pessoal)

Uma família de Aquidauana passa férias na Turquia, pais que registrou nesta segunda-feira (6) terremoto de magnitude 7,8. Os turistas relatam medo ao descobrir notícia de fenômeno entre a Síria que matou mais de 3 mil pessoas.

Ana Cristina e o esposo estão hospedados em Bursa, cidade do nordeste da Turquia, na região de Mármara. Imediatamente, familiares que amigos no Brasil procuraram contato para saber sobre o estado de saúde do casal.

Quando conseguiram contato, a família enviou mensagens tranquilizando os familiares, pois o terremoto foi registrado ao sul do país, fronteira com a Síria. “Estamos todo bem, aproveitando a viagem”, disse.

Terremoto

O tremor foi o pior desde 1939 na região, segundo o governo turco, deixou rastro de destruição nos dois países e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre.

Na Turquia, 1.762 morreram, segundo o último balanço do governo; na Síria, foram 1.300, segundo a agência de notícias Reuters.

As equipes de socorro fazem buscas nos escombros e milhares estão desaparecidos.