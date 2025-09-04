Passe Livre Intermunicipal passa a ser digital em setembro

Cerca 77.645 pessoas são contempladas pelo benefício
Passe Livre Intermunicipal garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros / Divulgação
O Programa Passe Livre Intermunicipal de Mato Grosso do Sul passa por um processo de transformação que promete facilitar a vida de milhares de beneficiários em todo o Estado. A partir deste mês, o cartão físico deixará de ser emitido e a identificação passará a ser disponibilizada exclusivamente em formato digital, acessível pelo aplicativo MS Digital ou pelo site do programa.
Atualmente, conforme informações da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), 77.645 pessoas são contempladas pelo benefício, entre elas 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes.
Tendo como foco a inclusão social de idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, o Passe Livre Intermunicipal garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.
Com a digitalização da carteirinha, os beneficiários ganham mais autonomia e praticidade, já que o documento poderá ser acessado diretamente pelo celular, sem a necessidade de portar o cartão físico, que muitas vezes era perdido ou danificado.
O processo de modernização teve início em 2024, quando o governo estadual promoveu uma série de reuniões técnicas, cursos de capacitação e encontros regionais para orientar os municípios sobre a nova modalidade. Testes foram realizados ao longo desse período, preparando o sistema para a substituição definitiva do modelo físico.
A iniciativa, além de facilitar o acesso, também representa um avanço em termos de sustentabilidade, ao reduzir a emissão de plástico e o uso de papel.
O benefício é destinado a idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência comprovada por laudo médico do SUS e com renda per capita de até dois salários mínimos, residentes em Mato Grosso do Sul. Em alguns casos, o direito se estende a acompanhantes, desde que a necessidade seja atestada por equipe multiprofissional.
A solicitação deve ser feita nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), mediante entrega de documentação pessoal e comprobatória.
A carteirinha digital do Passe Livre Intermunicipal garante mais segurança, rapidez no processo de renovação e elimina burocracias associadas ao cartão físico. Para acessar o benefício, basta que o usuário informe CPF e data de nascimento no aplicativo MS Digital. Dessa forma, Mato Grosso do Sul dá um passo importante rumo à modernização dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que promove inclusão, acessibilidade e respeito ao cidadão.
Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318–4145 ou 3318-4113. O e-mail: passelivre@sead.ms.gov.br também está disponível.
*Com informações da Sead.
