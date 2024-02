Pastor Regis celebra 80 anos com culto de gratidão em Aquidauana

Divulgação

No último sábado, aconteceu na Igreja Batista Central de Aquidauana o culto de gratidão em comemoração ao 80º aniversário do Pastor José Francisco Regis, carinhosamente conhecido como Pr. Regis. Marcando mais de quatro décadas de dedicação ao ministério pastoral, a cerimônia reuniu vários pastores da região, além de membros da comunidade, para homenagear a trajetória de fé e liderança do aniversariante.

Pastor Regis realiza a oração final do culto - Divulgação



Durante o culto, foram realizados louvores e homenagens ao Pastor Regis, que expressou sua gratidão a Deus e ao amor recebido de suas "ovelhas" e colegas pastores. Em suas palavras, ele destacou: "Quero agradecer a Deus e aos meus amigos que estão nesta noite aqui, que venha o centenário".

Pastores em oração pela vida do Pastor - Divulgação

Na década de 80, Pr. Regis chegou em Aquidauana com sua família, quando iniciou sua missão na cidade como missionário da Junta de Missões Nacionais da denominação Batista. Em 1997, foi fundada a Igreja Batista Central, instituição que lidera com dedicação até hoje.