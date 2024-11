Patrulha Mirim realiza visita educativa à PMA de Aquidauana

Patrulha Mirim da PMA / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Nesta quinta-feira (28), as crianças do projeto Patrulha Mirim participaram de uma visita ao quartel da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana, onde puderam vivenciar diversas atividades educativas relacionadas ao meio ambiente e à legislação ambiental.

A programação incluiu oficinas sobre pesca, caça, o uso de drones, além da interação com animais empalhados e o plantio de mudas. As crianças também embarcaram em um passeio de barco, onde tiveram a oportunidade de explorar a natureza local e aprender mais sobre as ações de fiscalização e resgate de animais realizadas pela PMA.

O projeto Patrulha Mirim é uma iniciativa social que, embora com foco educativo, segue uma estrutura militar, proporcionando aos participantes a vivência da hierarquia e da disciplina. O Cabo PM Gilmar, instrutor da Patrulha Mirim, destacou a importância do envolvimento da família no processo educativo.

Patrulha Mirim na PMA - Foto: Ronald Regis

“A patrulha Mirim é um projeto social, mas tem uma base militar. Então, nós trabalhamos a hierarquia e disciplina. Eles entram alunos patrulheiros, depois de um ano de formado, eles passam depois a patrulheiros. São avaliadas as notas, fazemos provas, redações quando tem palestras que abordam trânsito, fauna, questão ambiental”.

“Nosso trabalho é orientar as crianças, sempre em parceria com os pais. A presença da família é fundamental para o sucesso do projeto”, afirmou. O projeto, que atende atualmente 48 crianças, visa também a formação de cidadãos conscientes, com foco na preservação ambiental, trânsito e boa convivência social.

A Simasul Siderúrgica foi uma das parceiras do evento e reforçou seu compromisso com projetos sustentáveis e sociais. Rodrigo da Silva Fernandes, Auxiliar de Marketing da Simasul, comentou sobre a importância de apoiar iniciativas que envolvem a educação ambiental desde cedo. “Acreditamos que as crianças são o futuro do nosso país, e investir em educação sustentável é essencial para garantir um futuro melhor para todos”, declarou.

Simasul Siderúrgica foi uma das parceiras do evento - Foto: Ronald Regis

A Patrulha Mirim não só capacita as crianças em aspectos de cidadania e preservação ambiental, mas também oferece a oportunidade de crescimento pessoal, com avaliação de notas e participação em atividades como provas e redações. Ex-alunos do programa já relataram sucesso em concursos e outras conquistas, agradecendo ao projeto pela contribuição em suas trajetórias.