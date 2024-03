Pautada na preservação do Meio Ambiente, ALEMS terá 1º estacionamento vertical

Presente nos debates de todo o mundo, a preservação do Meio Ambiente torna-se realidade no Estado, e aqui no Parque dos Poderes, onde é localizada a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), não é diferente. Foi assinada a ordem de serviço para construção do primeiro estacionamento no modelo vertical.

O deputado e presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), anunciou o empreendimento durante a sessão plenária desta terça-feira (12). “Nesse momento, estamos assinando a ordem de serviço. A Assembleia contrata por licitação a empresa Concrelaje para fazer o primeiro estacionamento do Parque dos Poderes no modelo vertical, estacionamento subsolo, primeiro piso e segundo piso para que haja espaço para estacionamento sem derrubar uma árvore”, relatou.

“E por dedicação do ambientalista, deputado deputado Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis, foram identificados mais de 50 pontos de replantio de árvores, recompondo essa vegetação, essa assinatura é um momento muito importante, não só para a Assembleia, mas para o Parque dos Poderes, um modelo novo de olhar o Parque”,

O deputado Zeca do PT (PT) destacou que essa iniciativa pioneira é um grande exemplo. “Esse programa de reflorestamento deveria ser um modelo a ser acompanhado pelos outros Poderes. A natureza e o Meio Ambiente agradecem”, destacou.

ALEMS Sustentável

Organizada pela Comunicação Institucional da Casa de Leis, a página ALEMS Sustentável reúne as leis aprovadas pelo Parlamento ao longo das legislaturas, informações sobre as frentes parlamentares e comissões atuantes em causas relacionadas ao tema e traz, ainda, manuais sobre compostagens, horta doméstica, captação de água da chuva, separação de resíduos e diversas dicas ambientais.

Parque dos Poderes

O Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian é situado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e foi construído com preservação de parte da mata nativa local, abriga sua fauna e flora. Os prédios são setores diversos da administração estadual, Poder Legislativo e Poder Judiciário.