Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem

Pé de meia / MEC

O Ministério da Educação (MEC) começou a pagar, nesta quinta-feira (26), duas parcelas de 2025 do Programa Pé-de-Meia. A primeira delas é referente à conclusão, em 2025, de uma das etapas do ensino médio. A outra parcela é depositada pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da última edição somente aos estudantes beneficiários que concluíram etapa de ensino, em 2025.

Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos beneficiários pelo Pé-de-Meia. Os depósitos em nome dos estudantes seguem até 5 de março.

Nesta sexta-feira (27), foi a vez dos estudantes nascidos em março e abril.

Confira o calendário organizado por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:

janeiro e fevereiro: receberam nesta quinta-feira (26);

março e abril: 27 de fevereiro;

maio e junho: 2 de março;

julho e agosto: 3 de março;

setembro e outubro: 4 de março;

novembro e dezembro: 5 de março.

Os valores pagos são: R$ 1 mil pela conclusão do ensino médio. E R$ 200, pela participação no Enem de 2025.

Comprovação pelas redes de ensino

Todos os beneficiários pelo Pé-de-Meia que cumprirem os critérios e tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino receberão os pagamentos garantidos.

Por isso, o MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão não é gerado automaticamente após o fim das aulas.

O processo de envio de informações ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no ano letivo e a de confirmação da conclusão.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.