Acessibilidade

28 de Fevereiro de 2026 • 11:41

Buscar

Últimas notícias
X
Recurso

Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem

Nesta sexta-feira (27), foi a vez dos estudantes nascidos em março e abril.

Agencia Brasil

Publicado em 28/02/2026 às 08:56

Atualizado em 28/02/2026 às 09:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pé de meia / MEC

O Ministério da Educação (MEC) começou a pagar, nesta quinta-feira (26), duas parcelas de 2025 do Programa Pé-de-Meia. A primeira delas é referente à conclusão, em 2025, de uma das etapas do ensino médio. A outra parcela é depositada pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da última edição somente aos estudantes beneficiários que concluíram etapa de ensino, em 2025.

Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos beneficiários pelo Pé-de-Meia. Os depósitos em nome dos estudantes seguem até 5 de março.

Nesta sexta-feira (27), foi a vez dos estudantes nascidos em março e abril.

Confira o calendário organizado por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:

janeiro e fevereiro: receberam nesta quinta-feira (26);
março e abril: 27 de fevereiro;
maio e junho: 2 de março;
julho e agosto: 3 de março;
setembro e outubro: 4 de março;
novembro e dezembro: 5 de março.
Os valores pagos são: R$ 1 mil pela conclusão do ensino médio. E R$ 200, pela participação no Enem de 2025.

Comprovação pelas redes de ensino
Todos os beneficiários pelo Pé-de-Meia que cumprirem os critérios e tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino receberão os pagamentos garantidos.

Por isso, o MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão não é gerado automaticamente após o fim das aulas.

O processo de envio de informações ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no ano letivo e a de confirmação da conclusão.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Sorte

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões

Oportunidade

TJMS abre inscrições para estágio em Direito na comarca de Terenos

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

MPMS abre seleção com vagas para estágio e residência em Aquidauana

Inscrições abertas para estágio no TRE-MS com 58 vagas para estudantes

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Publicidade

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões

ÚLTIMAS

Saúde

Hospital Funrural de Aquidauana passará a ter Pronto Atendimento 24 horas

Novo serviço visa desafogar o Hospital Regional e atender demanda crescente com abertura da BR-419

Susto

Princípio de incêndio em bistrô mobiliza Bombeiros e PM em Aquidauana

Clientes e funcionários controlaram as chamas com extintor antes da chegada das equipes de resgate

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo