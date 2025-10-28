Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 12:23

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem oitava parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 11:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Antônio Cruz/ Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta terça-feira (28) aoitava parcelado programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos nos meses de março e abril.

Os beneficiados pelo programa federal são alunos os do ensino médio matriculados na rede pública regular e, também, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200.

Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (3), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública, seguindo o calendário:

nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 27 de outubro;
nascidos em março e abril, em 28 de outubro;
nascidos em maio e junho, em de 29 de outubro;
nascidos em julho e agosto, em 30 de outubro;
nascidos em setembro e outubro recebem em de 31 outubro;
nascidos em novembro e dezembro, em 3 de novembro.

Depósitos
A oitava parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome dos alunos. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, seo aluno tiver18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade,seránecessário que o responsável legal autorizeamovimentaçãodaconta. O consentimento poderá serfeito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos
A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma doincentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno,no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia
Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública.

A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

Leia Também

• Pé-de-Meia: pagamento da 8ª parcela começa nesta segunda

• Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 7ª parcela

• Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Serviços

Plataforma de alertas da Defesa Civil fica fora do ar até terça

Polícia

Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Bombeiros e Marinha atuaram em duas ocorrências no Paiaguás

Meteorologia

Defesa Civil emite alerta laranja para chuvas intensas em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

ÚLTIMAS

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Suspeito portava armas e celulares usados no crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo