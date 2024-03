Peão cai e é arrastado por cavalo em Cipolândia

Samu realizou atendimento / Divulgação

Um jovem de 20 anos foi socorrido insconsciente após cair e ser arrastado por um cavalo, na manhã desta segunda-feira, 11, no distrito de Cipolândia, em Aquidauana.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada após a vítima cair do animal. Ele ficou com a mão presa e chegou a ser arrastado para a vegetação.

Ele foi amparo insconsciente e com trauma, sendo levado para o Hospital Regional de Aquidauana, entretanto, devido à gravidade, foi transferido para Campo Grande.