Peão sofre grave ataque de onça no Pantanal do MS

Um peão foi brutalmente atacado por uma onça no final da tarde deste sábado (04), na região da Fazenda Milagres, no Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Flávio Ricardo Androlage do Espírito Santo, de 28 anos, sofreu múltiplos ferimentos graves por mordidas e arranhões em diversas partes do corpo.

O ataque ocorreu por volta das 17h, enquanto Flávio realizava atividades na propriedade rural. De acordo com os relatos, ele foi surpreendido pelo felino e sofreu lesões significativas nas mãos, pernas e braços. As feridas mais graves estão na cabeça: uma extensa exposição muscular na região occipital (nuca) e outra na região pré-auricular esquerda (próxima à orelha), ambas sem sangramento ativo no momento da avaliação.

A esposa do trabalhador, Sandra, informou que ele perdeu uma grande quantidade de sangue e apresentava sede intensa. Não foi possível aferir os sinais vitais no local, devido à falta de recursos médicos e à gravidade da situação.

Segundo informações médicas, Flávio não possui histórico de alergias, comorbidades, uso de medicamentos ou cirurgias prévias. A última refeição foi no almoço, e ele ingeriu água por volta das 18h30.

Diante da complexidade do caso e da localização remota da fazenda, o resgate só foi possível graças ao apoio do Esquadrão de Helicópteros do Exército, que deslocou uma aeronave equipada com instrumentos de navegação aérea noturna. O helicóptero pousou na fazenda por volta das 22h40 para realizar a evacuação médica.

Flávio foi removido com suporte avançado e encaminhado diretamente para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado sob cuidados intensivos. O estado de saúde do peão ainda não foi divulgado oficialmente.

O episódio acende um alerta para o risco de ataques de animais silvestres em áreas isoladas do Pantanal, especialmente durante a época de seca, quando o território das onças pode se sobrepor às áreas de atividade humana.

As autoridades ambientais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, mas deve haver uma apuração das circunstâncias do ataque. A família aguarda por atualizações do estado de saúde de Flávio e pede orações.