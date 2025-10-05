Acessibilidade

05 de Outubro de 2025 • 13:12

Buscar

Últimas notícias
X
Perigo

Peão sofre grave ataque de onça no Pantanal do MS

Vítima precisou ser transportada de helicóptero diretamente para a Santa Casa de Campo Grande onde permanece internado

Redação

Publicado em 05/10/2025 às 11:48

Atualizado em 05/10/2025 às 12:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um peão foi brutalmente atacado por uma onça no final da tarde deste sábado (04), na região da Fazenda Milagres, no Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Flávio Ricardo Androlage do Espírito Santo, de 28 anos, sofreu múltiplos ferimentos graves por mordidas e arranhões em diversas partes do corpo.

O ataque ocorreu por volta das 17h, enquanto Flávio realizava atividades na propriedade rural. De acordo com os relatos, ele foi surpreendido pelo felino e sofreu lesões significativas nas mãos, pernas e braços. As feridas mais graves estão na cabeça: uma extensa exposição muscular na região occipital (nuca) e outra na região pré-auricular esquerda (próxima à orelha), ambas sem sangramento ativo no momento da avaliação.

A esposa do trabalhador, Sandra, informou que ele perdeu uma grande quantidade de sangue e apresentava sede intensa. Não foi possível aferir os sinais vitais no local, devido à falta de recursos médicos e à gravidade da situação.

Segundo informações médicas, Flávio não possui histórico de alergias, comorbidades, uso de medicamentos ou cirurgias prévias. A última refeição foi no almoço, e ele ingeriu água por volta das 18h30.

Diante da complexidade do caso e da localização remota da fazenda, o resgate só foi possível graças ao apoio do Esquadrão de Helicópteros do Exército, que deslocou uma aeronave equipada com instrumentos de navegação aérea noturna. O helicóptero pousou na fazenda por volta das 22h40 para realizar a evacuação médica.

Flávio foi removido com suporte avançado e encaminhado diretamente para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado sob cuidados intensivos. O estado de saúde do peão ainda não foi divulgado oficialmente.

O episódio acende um alerta para o risco de ataques de animais silvestres em áreas isoladas do Pantanal, especialmente durante a época de seca, quando o território das onças pode se sobrepor às áreas de atividade humana.

As autoridades ambientais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, mas deve haver uma apuração das circunstâncias do ataque. A família aguarda por atualizações do estado de saúde de Flávio e pede orações.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cartório Eleitoral de Bodoquena realiza plantão para regularização do título de eleitor

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Iniciativa

Saiba como comitê de Prevenção ao Suicídio atua em MS

Mato Grosso do Sul avança na criação de um protocolo de cooperação técnica para urgências em saúde mental

Inmet

Sexta-feira tem máxima prevista de 38ºC e chuvas em Aquidauana

Publicidade

Geral

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

Ação integra comemorações dos 77 anos do município

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Bela Vista

Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo