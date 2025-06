Peça solta de caminhão causa da tragédia na BR-262

Barra de ferro ficou presa em ônibus / Divulgação

A peça metálica que se desprendeu de uma carreta e atingiu um ônibus da Viação Andorinha, no último domingo (15), na BR-262, causou uma tragédia que deixou dois mortos e uma criança ferida. A informação tem ganhado força conforme avançam as investigações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia técnica.

O acidente ocorreu no km 663 da rodovia, próximo à região do Buraco das Piranhas, entre Miranda e Corumbá. O que provocou o desastre foi o desprendimento de uma barra de ferro, utilizada para dar suporte a lona de caminhões baú ou graneleiros — que se soltou de uma carreta em movimento e atingiu violentamente o para-brisa do ônibus.

De acordo com as primeiras imagens, a força do impacto foi suficiente para atravessar o vidro dianteiro do ônibus e atingir diretamente os passageiros que estavam nas primeiras fileiras no piso superior. Duas pessoas morreram na hora. Uma criança também foi atingida, sofreu ferimentos e foi socorrida com vida.

A tragédia reacende o alerta para a necessidade de fiscalização mais rigorosa em relação ao estado de conservação de veículos pesados e à fixação adequada de componentes externos, como ferramentas e acessórios de uso operacional.