Pedal solidário em Aquidauana arrecada donativos para o Rio Grande do Sul

Pedal de Maio Amarelo / Ilustrativa

No próximo sábado, 18, acontecerá mais uma edição do Pedal Solidário de Aquidauana. O evento faz parte do calendário do Maio Amarelo, que visa promover a educação e um trânsito mais seguro. Este ano, a campanha se une em solidariedade para arrecadar donativos para as famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.

A concentração será às 7h30, em frente à Escola Cejar, localizada na Rua José Bonifácio, 595 - Alto, Aquidauana. Além da arrecadação, serão realizados sorteios de brindes e palestras sobre trânsito.

Serão arrecadados:

Fardos de água mineral

Alimentos não perecíveis

Materiais de limpeza

Itens de higiene

Leite em pó (lata ou pacote)

Fraldas descartáveis

Ração para cães e gatos

O evento conta com a participação da Prefeitura de Aquidauana, do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e do Centro de Formação de Condutores Ativa.