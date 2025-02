Pedro Paulo Gasparini é reeleito defensor-geral de MS

Divulgação

Com 172 votos, Pedro Paulo Gasparini foi reeleito para o cargo de defensor público-geral biênio 2025/2027.



A eleição aconteceu na tarde de sexta-feira (14) e, conforme a Junta Receptora e Apuradora, registrou 31 votos brancos ou nulos e 14 abstenções.



A comissão é formada pela defensora pública de 2ª Instância Eliana Etsumi Tsunoda, pela defensora pública Anna Claudia Rodrigues Santos e pelo defensor público Humberto Bernardino Sena.



O defensor público Pedro Paulo Gasparini foi o único candidato do pleito, fato que aconteceu pela primeira vez nesses 42 anos de história da Defensoria Pública de MS.



O resultado da eleição será publicado no Diário Oficial do Estado e encaminhado, na sequência, ao governador de Mato Grosso do Sul que fará a nomeação, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual 111/05.



Pedro Paulo Gasparini



Natural de Araçatuba (SP), Pedro Paulo Gasparini ocupou o cargo de defensor público-geral no biênio 2023/2025, tem formação em Direito pela Universidade de Direito de Araçatuba, foi aprovado no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos Cargos de Defensor Público Substituto da Defensoria Pública de MS, e tomou posse em 2004.



Como defensor público atuou nas comarcas de Nioaque, Paranaíba e Ponta Porã, onde foi coordenador da 8ª Regional, e no ano de 2017 é aprovado no concurso de provimento por promoção à comarca de Campo Grande pelo critério de merecimento. Na Capital, exerceu dentre outras atuações, a coordenação do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas (NAE) e de Execução Penal. Também foi chefe de gabinete, ocupou o cargo de assessor para assuntos institucionais e exerceu o cargo como conselheiro fiscal do Condege, na diretoria de 2023-2024.