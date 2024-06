Pela 1ª vez, aeronave com 12 mil litros será usada no Pantanal

Ministras sobrevoaram Pantanal nesta manhã / Saul Schramm/Governo do Estado

Após sobrevoar o Pantanal sul-mato-grossense, o governador Eduardo Riedel e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) anunciaram, nesta sexta-feira (28), a chegada da aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) KC-390 Millennium, com capacidade de 12 mil litros, a mobilizacão de 280 pessoas do governo federal, do Ibama e do ICMbio, e o reforço de 82 militares da Força Nacional para os combates aos incêndios florestais no bioma.

Na ocasião, Simone Tebet garantiu que não vai faltar orçamento do governo federal para a guerra contra o fogo e o governador Eduardo Riedel defendeu o uso eficiente dos recursos e elogiou a celeridade no envio de tropas da Força Nacional e na preparação do KC-390, “um dos maiores aviões do mundo”, para vir a Mato Grosso do Sul.

“Em 6 horas eles prepararam o avião para estar aqui hoje. Se você ver, o que é a tecnologia envolvida. Fizeram o que leva 15 ou 12 horas, atravessaram a madrugada para estar pronto aqui hoje. A resposta está sendo absolutamente imediata”, disse Eduardo Riedel.

Ambas as ministras elogiaram o planejamento, a organização e a antecipação do Governo de Mato Grosso do Sul que, em parceria com órgãos do governo federal e das brigadas, impediram um avanço ainda maior das queimadas, diante do cenário de escassez hídrica e seca severa.

“Ainda bem que temos um governador que foi previdente e fez uma lei, que planejou e se articulou, conjuntamente com o governo federal, para que agora tivéssemos capacidade de pronta resposta”, afirmou Marina Silva. Ela fez ainda um apelo para que pessoas parem de colocar fogo no Pantanal, destacando que a maior parte dos incêndios são registradas em propriedades privadas.

A ministra do Meio Ambiente lembrou ainda que é a primeira vez que a aeronave KC-390 Millennium irá atuar no Pantanal. A princípio, o cargueiro ficará em Mato Grosso do Sul até o dia 7 de julho.

Já Simone Tebet destacou a antecipação do Governo de Mato Grosso do Sul e a união de esforços para enfrentar o problema.

“Desde o ano passado, o governador de Mato Grosso do Sul nos acionou e nos cobrou, porque é esse o papel dele, e ele disse: ‘nós precisamos resolver o problema do Pantanal porque o que vem pela frente é infinitamente maior do que aconteceu no passado’. Foi criado um grupo de trabalho em setembro de 2023. Eu estava em Brasília neste dia, com a presença do governador, com a presença da Marina, e eu quero reconhecer que isso que nós estamos vendo aqui, nós queremos para o Brasil inteiro. Estamos falando de um governador que é, a princípio, da base da oposição, mas reconheceu, ao lado da ministra Marina, a importância de trabalhar juntos”, disse. Ela também afirmou que não faltarão recursos para os combates aos incêndios.

Desde o início das operações em 2 de abril de 2024, mais de 400 bombeiros militares foram mobilizados, além de sete aeronaves, incluindo helicópteros e aeronaves Air Tractor, que são aviões com capacidade de transportar água para ser usada no combate aos incêndios.

*Com informações da Comunicação Governo de MS.