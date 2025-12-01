Pelotão Esperança promove educação ambiental com plantio de mudas

Além do plantio, os alunos participaram de orientações sobre a importância das árvores para o equilíbrio do ecossistema / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram de uma atividade especial voltada à educação ambiental no quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb). A iniciativa, que contou com o plantio de mudas de árvores, reforçou valores como responsabilidade, cuidado com a natureza e pertencimento ao meio ambiente.

O evento teve a presença do comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, que ressaltou a importância de incentivar práticas sustentáveis desde a infância. “Ações como essa plantam sementes de conscientização que vão germinar no futuro”, afirmou o militar, ao lado da secretária municipal de Assistência Social de Anastácio, Mary Beltrão, que representou o compromisso da gestão com projetos sociais e educativos.

Acompanhados pelo coordenador do projeto, tenente Silvio Lopes, e pela coordenadora pedagógica Maria José Delallibera, os jovens vivenciaram na prática os conceitos de preservação ambiental e cidadania. “Experiências como esta fortalecem o vínculo das crianças com o espaço onde vivem e ampliam seu senso de responsabilidade social”, destacou Maria José.

Além do plantio, os alunos participaram de orientações sobre a importância das árvores para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da qualidade de vida no município. A ação reforça a missão do Pelotão Esperança, que vai além da formação disciplinar, buscando também preparar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta.

O projeto, realizado em parceria entre a Prefeitura de Anastácio e o Exército Brasileiro, segue promovendo atividades integradas que unem valores cívicos, educação e engajamento comunitário.

