Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 21:28

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Pelotão Esperança promove educação ambiental com plantio de mudas

A ação reforça a missão do Pelotão Esperança, que vai além da formação disciplinar

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 18:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Além do plantio, os alunos participaram de orientações sobre a importância das árvores para o equilíbrio do ecossistema / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram de uma atividade especial voltada à educação ambiental no quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb). A iniciativa, que contou com o plantio de mudas de árvores, reforçou valores como responsabilidade, cuidado com a natureza e pertencimento ao meio ambiente.

O evento teve a presença do comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, que ressaltou a importância de incentivar práticas sustentáveis desde a infância. “Ações como essa plantam sementes de conscientização que vão germinar no futuro”, afirmou o militar, ao lado da secretária municipal de Assistência Social de Anastácio, Mary Beltrão, que representou o compromisso da gestão com projetos sociais e educativos.

Acompanhados pelo coordenador do projeto, tenente Silvio Lopes, e pela coordenadora pedagógica Maria José Delallibera, os jovens vivenciaram na prática os conceitos de preservação ambiental e cidadania. “Experiências como esta fortalecem o vínculo das crianças com o espaço onde vivem e ampliam seu senso de responsabilidade social”, destacou Maria José.

Além do plantio, os alunos participaram de orientações sobre a importância das árvores para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da qualidade de vida no município. A ação reforça a missão do Pelotão Esperança, que vai além da formação disciplinar, buscando também preparar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta.

O projeto, realizado em parceria entre a Prefeitura de Anastácio e o Exército Brasileiro, segue promovendo atividades integradas que unem valores cívicos, educação e engajamento comunitário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

Serviços

Projeto Navio leva assistência e vigilância em saúde ao Pantanal

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Atenção

Caixa conclui pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

ÚLTIMAS

Aquidauana

Reencontro reúne estudantes da década de 80 do Irene Cicalise

Grupo reuniu-se novamente após décadas para celebrar a amizade e relembrar momentos marcantes da infância em Aquidauana MS

Musica

Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo