Pelotão Esperança visita sede do Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Na manhã de ontem (03), as crianças do Projeto Pelotão Esperança foram até o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, para conhecer as dependências do quartel.

Na ocasião, os alunos foram recepcionados pelo tenente BM Lucival Júnior, as crianças e adolescentes tomaram ciência sobre o trabalho dos militares, bem como, conheceram as dependências do Batalhão e, ainda, puderam observar as viaturas e suas variadas funções quando acionados.

Oportunamente, o tenente explicou os procedimentos em cada ocorrência e deu uma rápida explanação sobre primeiros socorros. Ao final, os 50 membros do Projeto Pelotão Esperança ganharam um banho da corporação como forma de boas-vindas.

O projeto Pelotão Esperança, subsidiado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social e, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia Combate Carlos Camisão, atende diariamente 50 crianças e desenvolve diversas atividades, dentre elas, atividades físicas, esportivas e culturais.