Peregrinação e missa de celebração atrai fiéis de todo país em Aquidauana e região

Padre Paulo na Peregrinação / Divulgação

Ontem pela manhã, 12, aconteceu a tradicional romaria de Nossa Senhora Aparecida. O evento começou nas primeiras horas no Santuário da Estrada Parque, na MS-450, entre os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana.

O evento reuniu cerca de 800 veículos, entre carros, motos e bicicletas. Conforme informações do Padre Paulo do Nascimento de Souza, a estimativa é que cerca de 2,5 mil pessoas tenham participado da peregrinação e missa de celebração a padroeira do Brasil.

Devotos de Nossa Senhora Aparecida - Divulgação

Entre os participantes, moradores de todo país, inclusive do Nordeste.

“A celebração foi linda, a Santa Missa...Só temos que agradecer a Deus e as pessoas que foram motivadas a participar”, destacou o Padre Paulo à nossa equipe.

No local o Pároco de Aquidauana Padre Paulo celebrou uma missa campal com a participação de milhares de devotos. Um momento de fé e gratidão pela vida compartilhado com os fiéis.



Veja o vídeo: