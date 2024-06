Período de estiagem favorece manutenção na área rural de Aquidauana

Equipes trabalhando / Divulgação

As estradas pantaneiras de Aquidauana estão passando por intensa manutenção. A Prefeitura informou nesta sexta-feira, 21, que está utilizando a estiagem para acelerar os trabalhos, com uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizando patrolamento, nivelamento, aterros e cascalhamento na região do Taboco.

Na última semana, as melhorias foram feitas do trecho da Fazenda Santana até o Retiro Mangueirão. Outra equipe está concentrada nas fazendas Bahia do Boi, São Francisco e Vazante do Arco-íris.

Essa manutenção é crucial para garantir a segurança e a acessibilidade das estradas pantaneiras, que são vitais para os moradores locais, além de servirem como rotas fundamentais para a escoação da produção agropecuária e para o transporte dos alunos da Rede Municipal e visitantes das fazendas turísticas da região.