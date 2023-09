Perto do fim do prazo, 34 projetos foram cadastrados para incentivos fiscais da MSGÁS

Recursos serão liberados em dezembro / Foto: Divulgação

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo da Chamada Pública da MSGÁS que prevê o financiamento de projetos sociais, assistenciais, culturais e esportivos por meio de incentivos fiscais. De acordo com a Companhia, até o momento foram cadastrados 34 projetos. Entidade ou instituição que possui projeto e não consta na relação divulgada nesta segunda-feira pode enviar (ou reenviar, caso já tenha feito) o pedido até o fim do prazo.

A MSGÁS já destinou R$ 1,5 milhão entre 2020 e 2022 e espera poder financiar número maior de projetos com os incentivos tributários nesta nova Chamada Pública.

De acordo com a empresa, a destinação de incentivos fiscais faz parte dos compromissos socioambientais da MSGÁS, que buscam contribuir com o desenvolvimento do Estado, em ações voltadas à preservação e valorização da vida e fomento e disseminação da consciência ambiental e social.

Pela lei do incentivo fiscal, uma fração do imposto devido ao Governo Federal pode ser revertida em incentivo para financiar projetos voltados à promoção do desenvolvimento humano, como ações de inclusão social, de proteção e assistência, atividades culturais e desportivas e preservação ambiental.

Próxima etapa - Comitê Interno terá até o dia 10 de outubro para analisar as propostas. O cronograma prevê para o dia 16 de outubro a divulgação dos projetos selecionados. Os recursos serão libertados entre 15 e 31 de dezembro.

Confira na relação os projetos já cadastrados no sistema:

REGISTRO PROPONENTE NOME DO PROJETO 414 INSTITUTO TIAGO CAMILO JUDO COM TIAGO CAMILO 3 - MATO GROSSO DO SUL 470 SOUL ALEGRIA LUDICIDADE, DE CIDADE EM CIDADE 472 INSTITUTO TIAGO CAMILO JUDO COM TIAGO CAMILO 3 - MATO GROSSO DO SUL 485 AAPC ASSOCIACAO DE APOIO DE PACIENTE COM CANCER MÚSICAS QUE CURAM 488 TM CASCABULHO EDITORA ME COLECAO DOURADINHO 490 F.D. SILVEIRA PRODUTORA AUDIOVISUAL E CULTURAL - ME FINALIZACAO DE LONGA - ATÉ O FIM 491 F.D. SILVEIRA PRODUTORA AUDIOVISUAL E CULTURAL - ME FINALIZACAO DE FILME - ATÉ O FIM 497 POLO MS CINEMA E VIDEO LTDA MANUAL DE BARROS - RETRATO DO POETA QUANDO COISA 499 ASSOCIACAO DESPORTIVA MOURA JUDO, DO PANTANAL PARA O MUNDO – ETAPA 2 500 ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE – CEACA URBANO’BREAK 506 CENTRO DE ARTE, EDUCACAO, CULTURA, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CASA DE ENSAIO CASA DE ENSAIO - AMPLIACAO DO PROGRAMA BRINCATURAS E TEATRICES - PEDAGOGIA DAS ARTES EMENDADAS 510 A P GONCALVES PRODUCOES CULTURAIS UMA VIAGEM AO REINO DA AGUA 511 A P GONCALVES PRODUCOES CULTURAIS MEUS AMIGOS DINOSSAUROS 513 EDUCACAO E CULTURA PRODUCOES LTDA OFICINA DE TEATRO SUSTENTAVEL - CONHECENDO OS ODS NA ESCOLA 514 CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA AMIGOS DA NATUREZA 516 CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA Cine Rodante 520 LIZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA Somos Todos Brasileirinhos 521 OLIVEIRA PRODUCOES LTDA EXPOSICAO: CULINARIA SUSTENTAVEL - UMA ABORDAGEM ARTISTICA 533 F.D. SILVEIRA PRODUTORA AUDIOVISUAL E CULTURAL - ME FINALIZACAO DE FILME - ATÉ O FIM 537 ASSOCIACAO CENTRO PARADESPORTIVO MONTE SIAO PROJETO EMUNAH 543 PRODUTORA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA LTDA ENERGIA RENOVAVEL: UMA LUZ PARA O FUTURO 547 ASSOCIACAO ATO: AMPARAR, TRANSFORMAR E ORIENTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BUSCA DO PROTAGONISMO SOCIAL NA TERCEIRA IDADE 551 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE INTEGRAR: CULTURA E CIDADANIA PARA TODOS 552 ASSOCIACAO CENTRO PARADESPORTIVO MONTE SIAO PROJETO EMUNAH 553 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE AQUISICAO DE 01 CAMINHAO 0KM 558 ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI COSTURANDO SONHOS, CONTANDO HISTÓRIAS E PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE 571 ASSOCIACAO ASILO SAO JOAO BOSCO REFORMA E CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA INSTITUICAO 577 FEDERACAO BUDOKAI DE MATO GROSSO DO SUL/FKB/MS AS ARTES MARCIAIS: DOS VALORES AO BEM-ESTAR 580 ASSOCIACAO ESPORTIVA CAMPO GRANDE VOLEI LUIS EDUARDO NAIME 581 ASSOCIACAO MOVIMENTO MAE AGUIA A ARTE DE PREVENIR AS VIOLENCIAS 582 FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR AMPARO AO IDOSO 583 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DE MS VIVENCIAS 584 FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR CUIDAR

MSGÁS