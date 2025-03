Pesca do Dourado segue proibida em Mato Grosso do Sul

PMA orienta a população para que fique atenta às regras vigentes no Estado / Saul Schramm/Governo do Estado

A pesca do dourado, com nome científico Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus, uma das espécies mais emblemáticas dos rios de Mato Grosso do Sul, continuará proibida até março de 2025. A medida visa proteger a espécie e aguardar a conclusão de estudos técnicos e científicos que possam comprovar sua recuperação nos rios do estado.

A proibição foi estabelecida pela Lei 5.231, de 2019, que instituiu uma moratória de cinco anos para a pesca do dourado, e foi recentemente prorrogada por meio da Lei 6.190, sancionada pelo governador Eduardo Riedel em março de 2024.