'Pessoa favorita': filha presta homenagem a João Carreiro

Reprodução redes sociais

Caru Comparin Corrêa, filha de João Carreiro, cantor que morreu na noite de ontem, 3, publicou nas redes sociais uma homenagem ao sertanejo. Ela classificou o pai como sua ‘pessoa favorita’.

“Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos os nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. Saiba que a gente viveu nossa música favorita (Till Forever Falls Apart) e isso me traz um alívio absurdo”, declarou.

“Você sempre foi minha pessoa favorita e eu espero que, mesmo sendo tarde, você descubra isso. Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim”, detalhou.

Por fim, a jovem termina sua homenagem declarando seu amor pelo pai.

“Guardarei para sempre você em mim. Eu te amo infinitamente, pai”, encerrou.