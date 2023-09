Pestalozzi promove corrida inclusiva no dia 16

Em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - A paz começa no respeito as diferenças, a Associação Pestalozzi de Aquidauana realiza a “1ª Corrida Inclusiva de Aquidauana.

A corrida será no dia 16 de setembro. As inscrições estão abertas e os interessados devem ir até a secretaria da Escola Especializada Mundo Feliz. A inscrição é solidária, ou seja, o requisito é doar 1kg de alimento não perecível.

As provas serão disputadas a partir das 16h do sábado, 16/09, em três modalidades: I) caminhada de 3 km, com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Conceição; II) corrida kids, na faixa etária de 06 a 12 anos, com percurso de 50 metros; III) corrida de 5 km, também com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Conceição.

O evento tem a realização da Pestalozzi de Aquidauana e apoio da Prefeitura Municipal por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), Departamento Municipal de Trânsito e empresas e instituições da cidade que incentivam a realização do evento.