PF inicia Operação Incêndios 2025 com foco no combate a queimadas em MS

O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção / Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira, 25, a Operação Incêndios 2025, uma ação estratégica de combate aos incêndios florestais em todo o país. Com foco especial nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal, a operação tem início imediato em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devido ao aumento expressivo de eventos climáticos extremos e crimes ambientais.

A operação, coordenada pela Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da PF, marca uma nova fase de atuação integrada e intensiva, com destaque para o uso de tecnologia de ponta, como geointeligência e drones, além da instalação de bases avançadas em pontos críticos do Pantanal sul-mato-grossense. A ação contará com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio, além de instituições como a AGU e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O Mato Grosso do Sul, que abriga parte significativa do bioma Pantanal, tem sofrido com a intensificação das queimadas nos últimos anos, agravadas pela estiagem prolongada e práticas ilegais de uso do fogo. De acordo com a PF, a escolha do estado como um dos pontos de partida da operação visa conter a escalada dos crimes ambientais antes do pico do período seco.

Em 2024, a Polícia Federal instaurou 138 inquéritos policiais relacionados a queimadas em todo o país, número três vezes superior ao de 2023. Somente nos primeiros meses de 2025, já foram abertas 42 investigações. As ações da PF também têm se intensificado na responsabilização criminal de infratores: no último ano, foram 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 16 prisões em flagrante e ordens de sequestro de bens que ultrapassam R$ 400 milhões.

A expectativa é que a operação expanda a capacidade de operação nos outros estados da Amazônia Legal, como Acre, Amazonas, Rondônia e Pará. Para o Mato Grosso do Sul, a ação representa um reforço essencial na proteção do Pantanal e no enfrentamento ao desmatamento e às queimadas ilegais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!