PF resgata 17 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão

Libertação aconteceu em fazenda em Lagoa do Mato / Divulgação

A Polícia Federal realizou, entre os dias 15 e 24 de julho, em ação conjunta com o MPT (Ministério Público do Trabalho), MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão, nos municípios de Passagem Franca, Lagoa do Mato e São Francisco do Maranhão, no Maranhão.

Em uma fazenda em Lagoa do Mato foram resgatados 17 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão. Tais irregularidades que resultaram na interdição imediata dos trabalhos e agendamento de audiência para TAC (termo de ajuste de conduta). Em outra fazenda, em Passagem Franca, foram constatadas condições irregulares para dois funcionários, sem caracterização de trabalho análogo à escravidão, tendo a auditoria fiscal solucionado os problemas pontuais.

Por PF