PGE convoca candidatos para novas etapas do Processo Seletivo de Estágio

A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) publicou nesta quarta-feira (13) a convocação dos candidatos autodeclarados negros e PCD (Pessoa com deficiência) do 3º Processo Seletivo de Estágio para a entrevista com a comissão de heteroidentificação e para o envio de documentos a serem analisados pela comissão biopsicossocial. Os candidatos podem conferir os comunicados publicados no Portal Estadual de Concursos.

Os acadêmicos autodeclarados negros inscritos no processo seletivo devem comparecer na data, horário e local especificados no comunicado para a entrevista com a comissão de heteroidentificação. Os estudantes convocados para o procedimento deverão comparecer com meia hora de antecedência do horário marcado para o seu início, munido de documento de identidade original.

Já os acadêmicos que se declararam como pessoa com deficiência deverão encaminhar e-mail, no período de 25 a 28 de setembro de 2023, para o endereço analisecurricular@pge.ms.gov.br, com os seguintes documentos anexados:

a) cópia de laudo médico, emitido a menos de 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da necessidade especial;

b) caso complemente o laudo médico, cópia de exames que comprovem sua deficiência, com os respectivos laudos médicos, com todas as páginas carimbadas e rubricadas pelo médico e sem rasuras ou documentos congêneres que atestem a condição de pessoa com deficiência.

O e-mail deverá ser encaminhado com o assunto “Programa de Estágio Remunerado – avaliação biopsicossocial” e, no corpo do texto deverá constar: nome completo, área de atuação, localidade e número da inscrição, com a documentação anexada, em formato PDF, frente e verso (quando contiver informação em ambos os lados).

A data, horário e local para os candidatos que se declararam pessoa com deficiência se apresentarem à comissão de avaliação biopsicossocial, bem como os procedimentos que serão adotados, serão divulgados em comunicado próprio, no momento oportuno.

A designação das comissões de avaliação que atenderão o processo seletivo foi publicada na edição nº 11.266 do Diário Oficial do Estado.