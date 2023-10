PGE-MS lança vai medir a qualidade do atendimento à população

A PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) disponibilizou um formulário com o intuito de mensurar o grau de satisfação dos cidadãos sul-mato-grossenses sobre o atendimento prestado pela instituição nos serviços da CASC (Câmara de Soluções de Conflitos), certidão tributária, dívida ativa, ROPV (Requisição de Obrigação de Pequeno Valor) e precatórios.

O questionário poderá ser respondido no período de 16 a 20 de outubro. Esta é uma pesquisa de levantamento de informações para o cálculo dos indicadores previstos no Planejamento Estratégico (2018-2023) da PGE.

Todas as informações serão utilizadas para a construção do Caderno de Indicadores de 2023 que é uma importante ferramenta utilizada para apresentar alguns dos resultados atingidos pela PGE, bem como evidenciar a contribuição da organização para as políticas públicas estaduais, por meio de dados numéricos.

As respostas colhidas servirão também como base para possíveis melhorias no atendimento à população.