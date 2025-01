Piloto morre após queda de avião agrícola em fazenda de MS

Avião destruído / Midiamax

Um acidente envolvendo um avião agrícola ocorrido na tarde desta quinta-feira (30) resultou na morte de um piloto de 35 anos. O avião, pertencente a uma cooperativa agroindustrial, caiu em uma fazenda localizada no município de Iguatemi, no interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do Jornal Midiamax, o piloto estava realizando a aplicação de defensivos agrícolas em uma plantação no momento da queda. A aeronave, de pequeno porte, caiu próximo a um barraco e atingiu um enxame de abelhas.

O piloto não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) da Polícia Civil foram deslocadas até o local para investigar as causas do acidente.

A cooperativa, que possui várias unidades em Mato Grosso do Sul, informou que o piloto era colaborador da unidade localizada em Caarapó, a cerca de 140 quilômetros de Iguatemi.