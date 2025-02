Piloto que morreu em acidente aéreo fazia reconhecimento para aplicar agrotóxico

Avião destruído / Midiamax

O piloto Lucas Gomes Basílio Becker, de 30 anos, faleceu em um acidente aéreo enquanto realizava um voo de reconhecimento para aplicar agrotóxico em uma fazenda localizada em Iguatemi. O incidente aconteceu na quinta-feira (30), quando a aeronave caiu durante uma tentativa de aterrissagem.

De acordo com informações da delegada Ana Claudia Medina, Lucas havia decolado de Caarapó, onde a cooperativa agroindustrial responsável pelo avião está localizada, e seguiu para a pista de pouso. O piloto realizava uma passagem baixa para verificar a presença de animais na pista quando o avião acabou caindo.

A aeronave, modelo Embraer 201A Ipanema, estava prevista para ser carregada com agrotóxico para a aplicação nas plantações. Técnicos da cooperativa aguardavam o piloto na pista para fazer a carga do produto. A queda ocorreu a cerca de 200 metros da cabeceira da pista, quando Lucas realizava a manobra para o pouso. A queda foi registrada perto de uma estrada e resultou na morte do piloto.

Equipes do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estiveram no local para investigar as causas do acidente. A cooperativa agroindustrial envolvida no acidente confirmou que o avião estava regular, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

O corpo de Lucas foi liberado para o IML na noite de quinta-feira (30). A cooperativa afirmou que está prestando suporte à família do piloto e aguardando as investigações da perícia e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).