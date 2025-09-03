Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 18:43

Buscar

Últimas notícias
X
Solidariedade

Pintor de Aquidauana cria rifa para custear tratamento após grave acidente

Afastado do trabalho há três meses, Gustavo Duarte busca apoio da comunidade com venda de rifas no valor de R$ 10

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 16:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gustavo sofreu uma grave fratura no acidente / Arquivo pessoal

O pintor autônomo Gustavo da Rocha Pereira Duarte, morador de Aquidauana, está enfrentando um momento difícil após sofrer um grave acidente que o deixou com uma fratura exposta no joelho. A lesão o afastou do trabalho há três meses e o impedirá de retornar às atividades por, pelo menos, mais três meses.

Sem renda fixa e com diversas despesas acumuladas, Gustavo decidiu organizar uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar nos custos com tratamento médico, contas e necessidades básicas.

"Eu sofri um acidente há três meses. Foi uma fratura exposta no joelho, muito grave. Vou ficar seis meses parado e, como autônomo, dependo do meu trabalho para pagar as contas de casa. Por isso, estou fazendo essa rifa, pedindo ajuda para quem puder contribuir", explica Gustavo.

Como participar da rifa

A rifa está sendo vendida a R$ 10 por número e o prêmio é um kit churrasco, oferecido com apoio do açougue do DG Carnes, em Aquidauana.

Segundo Gustavo, os números podem ser escolhidos diretamente com ele, de forma simples. Ele também criou um site com informações sobre o prêmio e a iniciativa, mas muitos preferem o contato direto.

"Eu tenho um site com todos os detalhes da rifa e do kit, mas muita gente prefere me mandar a escolha do número e eu anoto", conta.

A namorada de Gustavo também tem auxiliado na divulgação e na venda dos números. Toda a renda arrecadada será usada para ajudar o pintor a superar esse período de recuperação sem comprometer o sustento da casa.

Quem quiser contribuir pode entrar em contato diretamente com Gustavo, pelo telefone 67 9289-9927, ou por esse link para adquirir um número da rifa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões

Inmet

Máxima atinge 39ºC nesta quarta em Aquidauana

Serviços

Internet das secretarias de Anastácio está temporariamente fora do ar

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Inauguração do Posto Taquaruçu é sucesso e sensação de dever cumprido em Anastácio

Sábado será de calor intenso e sol forte em Aquidauana e Anastácio

Serviços

Miranda investe em kits sanitários e energia solar para comunidades indígenas

Publicidade

Meio ambiente

Deputado defende sustentabilidade e anuncia audiência pública na ALEMS

ÚLTIMAS

Cidades

Jardim decreta corte de gastos para manter equilíbrio fiscal

Medidas incluem redução de despesas, suspensão de eventos e restrição de contratações

Geral

PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Droga estava dividada em quatro malas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo