Pintor de Aquidauana cria rifa para custear tratamento após grave acidente

Gustavo sofreu uma grave fratura no acidente / Arquivo pessoal

O pintor autônomo Gustavo da Rocha Pereira Duarte, morador de Aquidauana, está enfrentando um momento difícil após sofrer um grave acidente que o deixou com uma fratura exposta no joelho. A lesão o afastou do trabalho há três meses e o impedirá de retornar às atividades por, pelo menos, mais três meses.

Sem renda fixa e com diversas despesas acumuladas, Gustavo decidiu organizar uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar nos custos com tratamento médico, contas e necessidades básicas.

"Eu sofri um acidente há três meses. Foi uma fratura exposta no joelho, muito grave. Vou ficar seis meses parado e, como autônomo, dependo do meu trabalho para pagar as contas de casa. Por isso, estou fazendo essa rifa, pedindo ajuda para quem puder contribuir", explica Gustavo.

Como participar da rifa

A rifa está sendo vendida a R$ 10 por número e o prêmio é um kit churrasco, oferecido com apoio do açougue do DG Carnes, em Aquidauana.

Segundo Gustavo, os números podem ser escolhidos diretamente com ele, de forma simples. Ele também criou um site com informações sobre o prêmio e a iniciativa, mas muitos preferem o contato direto.

"Eu tenho um site com todos os detalhes da rifa e do kit, mas muita gente prefere me mandar a escolha do número e eu anoto", conta.

A namorada de Gustavo também tem auxiliado na divulgação e na venda dos números. Toda a renda arrecadada será usada para ajudar o pintor a superar esse período de recuperação sem comprometer o sustento da casa.

Quem quiser contribuir pode entrar em contato diretamente com Gustavo, pelo telefone 67 9289-9927, ou por esse link para adquirir um número da rifa.

