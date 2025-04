Pioneiro do comércio aquidauanense, morre aos 95 anos Abelardo Pereira Leal

Morador tradicional de Aquidauana / Arquivo pessoal

Faleceu nesta segunda-feira, 7 de abril, em Campo Grande, no Hospital da Unimed, Abelardo Pereira Leal, aos 95 anos. Nascido em 15 de julho de 1929, na cidade de Vertentes (PE), Abelardo tornou-se uma figura marcante em Aquidauana, onde construiu sua família, carreira e legado.

Segundo a família, chegando à cidade ainda jovem, uniu-se à tradicional família Falcão ao casar-se com Maria da Paz Falcão Leal, carinhosamente chamada de Mariinha, já falecida. Juntos, tiveram seis filhos: José Edson, Maria Edna, Maria Fátima, Iara, Sandra e Abelardo Filho. O casal deixa ainda 16 netos e 21 bisnetos, frutos de uma trajetória marcada por união e trabalho.

Abelardo teve participação ativa no desenvolvimento econômico da região. Foi sócio-proprietário das Casas Alianças, ao lado dos cunhados Renato e Joaquim Falcão. Mais tarde, fundou a Máquina de Arroz Leal e, posteriormente, a Cerealista Pantaneira, que funcionava onde hoje está o Supermercado Princesa, em Anastácio. Em seus últimos anos de atuação, investiu novamente no beneficiamento de arroz, com uma moderna instalação e um novo supermercado à margem esquerda do rio Aquidauana.

Figura participativa na sociedade aquidauanense, foi membro ativo do Rotary Club, chegando a ocupar a presidência da entidade. Seu envolvimento comunitário era igualmente notado em pequenos gestos, como o cuidado dedicado aos pés de manga em sua residência, na esquina das ruas Pandiá Calógeras e 7 de Setembro. Durante as colheitas, gostava de distribuir os frutos aos transeuntes, reforçando sua generosidade e afeto pela cidade e seus moradores.

Abelardo era conhecido por sua dedicação à família, sendo lembrado como um pai amoroso, avô presente e marido exemplar. Seu apelido carinhoso, “vô Bebé”, era usado com ternura pelos filhos de amigos, demonstrando o carinho que conquistou ao longo da vida.

Palmeirense apaixonado, torceu até os últimos dias pelo time do coração. Apesar da luta contra um câncer agressivo, manteve-se firme, acreditando que chegaria aos 100 anos, como seu pai, que faleceu aos 101. Enfrentou o tratamento com coragem, mas seu organismo não resistiu.

O corpo de Abelardo Pereira Leal será velado na Pax Universal de Aquidauana, a partir das 20h desta segunda-feira. O sepultamento acontecerá nesta terça-feira, dia 8, às 11h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.