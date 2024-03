Piraputanga realiza 1ª edição da Feira da Lua

Evento atraiu mais de 500 visitantes / Divulgação

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, recebeu no último fim de semana a 1ª edição da Feira da Lua, com objetivo de atrair turistas e movimentar a economia local.

Uma das organizadoras, Juliana Saldanha, conta que a Atupark (Associação de Desenvolvimento do Turismo de Piraputanga e Estrada Parque) retoma o grupo e organizou uma comissão técnica para realizar eventos, com vários setores para renda.

“Piraputanga tem um histórico de feira já por ter a parte do escambo da época, que tinha o trem, o pessoal vinha com mercadoria, fazia-se a feira ali na praça pra trocar, quem tinha coisa pra trocar, vendia-se muitas coisas, então já era uma coisa tradicional da população de Piraputanga. Resolvemos fazer uma feira de rua mesmo, tirar ela da praça, trazer ela pra rua, e a intenção é Piraputanga sediar uma feira com parceiros tanto de cidades e distritos vizinhos”.

Seguindo com a tradição, se reuniram vários expositores de alimentação, artesanato, vestuário e decorativo. Na primeira edição, mais de 500 visitantes participaram do evento. A expectativa é realizar a feira todo segundo fim de semana do mês. O próximo evento será no dia 6 de abril.

“Convidamos os expositores de boca a boca, batendo de casa em casa e outros via WhatsApp. As inscrições foram todas online. Nós estamos fazendo tudo bem organizado, então, a cada feira será feita uma nova inscrição. Nós não fazemos reserva de barraca, nada. A feita será padronizada, setorizadas. A gente procura não deixar roupas do lado de barraca de fritura, colocar a parte de mesas junto com o parquinho pro pessoal poder ficar na feira curtindo um som ao vivo, pois todas elas terão som ao vivo”.

Os interessados em participar da seleção podem entrar em contato com a Juliana pelo WhatsApp 67 999852272.

“Esses eventos que a gente está mobilizando são fixos na agenda de Piraputanga. Então, tanto a feira vai ser sempre no segundo sábado do mês. Temos também o sarau nos trilhos, que nós conseguimos dar uma solução pra estação ferroviária de Piraputanga, uma vez por mês nós fazemos um sarau, onde as pessoas levam sua cadeira, seu cooler, e nós chamamos um grupo de músicos, quem quer citar poesia, quem, enfim, uma apresentação. E ali na plataforma da estação isso ocorre com a presença do público ali embaixo nos trilhos. Então, o primeiro foi bem legal, foi um sucesso, e o segundo vai ser nesse final de semana”.

Alexandre Périco, empresário e presidente da Atupark, reforça que a feira deve mudar o turismo no distrito.

“Agradecemos também ao Saliba e a Sectur pela grande parceria e apoio a Atupark com a cedência e montagem das barracas que foram fundamentais para dar esse acabamento que deixou nossa feira ainda mais bonita e organizada”.