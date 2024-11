Piton albina é nova moradora do Bioparque Pantanal

Bioparque, Divulgação

Uma píton albina (Python bivittatus) fêmea, com 2,5 metros de comprimento, será a nova moradora no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Ela foi resgatada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em um circo no município de Amambai, onde era usada como atração até 2023.

Uma enquete para a escolha do nome da piton vai ser lançada na página oficial do Instagram do Biopqrque nos próximos dias, com opções de personagens da literatura brasileira.

A píton será encaminhada ao Bioparque Pantanal por ter passado por processo de “domesticação” e ter perdido os estímulos selvagens que lhe garantiram a defesa na natureza.

A serpente é considerada uma das maiores espécies de cobra do mundo, pode atingir até oito metros de comprimento e pesar 100 kg na fase adulta.

A espécie é originária do continente asiático e é considerada exótica no Brasil, ou seja, não pertence à fauna local.

Essas serpentes habitam florestas tropicais úmidas, manguezais e planícies alagadas em países como Bangladesh, Camboja e Laos. Apesar de suas grandes dimensões atuais (2,5 metros de comprimento e 8 kg), a píton do Bioparque Pantanal é considerada jovem, com idade estimada em três anos, e pode viver até 30 anos.

Novo lar

O recinto foi projetado de acordo com as normas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis) incluindo substrato adequado, plantas, toca, aquecedor, umidificador, pedra aquecida, lâmpadas uva e uvb e uma área úmida que simula o ambiente natural da espécie.

“Mesmo sendo domesticada, buscamos estimular seus comportamentos naturais”, explicou Carla Kovalski, bióloga-chefe do Bioparque e responsável pelo setor de bem-estar animal.