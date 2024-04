Pix é a maneira mais prática de pagar fatura de água e esgoto em MS

Divulgação

Desde que adotou o pagamento por meio do Pix, sistema ágil e simples que simplificou a vida dos consumidores, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) notou um aumento significativo de adesões em comparação às modalidades convencionais, entre as quais, os boletos.

Para o diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, a Sanesul está comprometida em oferecer um serviço seguro e eficiente para seus clientes e o pagamento por Pix das faturas de água e esgoto tem sido recorrente.

“Reconhecemos a importância de oferecermos aos nossos clientes opções de pagamento que sejam convenientes e eficientes. O Pix representa uma oportunidade única para simplificar o processo de pagamento das faturas de água e esgoto, trazendo benefícios tanto para os clientes quanto para a empresa”, ressalta o dirigente da companhia pública de saneamento.

O diretor de Administração e Finanças, Andre Luis Soukef Oliveira, afirma que essa forma de pagamento não apenas agiliza os fluxos internos da empresa, mas também proporciona uma experiência mais ágil e prática para todos.

A maior facilidade do sistema é que as transações podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia, basta que o cliente possua conta-corrente.

A Sanesul fornece água para 68 municípios e 60 distritos do Estado e implantou o QR Code em todas as faturas, tornando a operação de pagamento prática e segura.

A estratégia da empresa, segundo ele, é incentivar ao máximo o usuário de todas as suas unidades regionais a efetuar os pagamentos por meio dessa plataforma para acelerar os fluxos internos e, principalmente, trazer facilidades a todos.

De acordo com o setor responsável da estatal, atualmente são emitidas mais de 500 mil faturas mensais, em média.

Na avaliação da diretoria da Sanesul, a praticidade é um dos principais benefícios oferecidos pelo Pix, uma vez que mesmo os clientes que residem em localidades mais distantes podem efetuar o pagamento de suas contas de forma rápida e simples, sem precisar se deslocar até uma agência bancária.

Para fazer o pagamento via PIX é simples. Basta abrir o aplicativo do seu banco e selecionar “Pagamento com QRCode”, apontar a câmera para o código e finalizar a operação. O pagamento é registrado na hora.