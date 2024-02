Plantio de mudas reforçam proteção ao Rio Salobra

Região de Bodoquena / Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou um vídeo mostrando a região que está sendo reflorestada na região de Bodoquena, para proteção do Rio Salobra.

"Cada pontinho branco nesse vídeo é um sinal que nesse local ainda vai crescer uma floresta no futuro. Um trabalho de médio e longo prazo que a equipe de biólogos do Programa Cabeceiras do Pantanal, do IHP", descreve.

O plantio serve para proteger uma nascente que é tributária do rio Salobra, que, por sua vez, vai alimentar o rio Miranda. Essa ação tem parceria da adoro FARM e apoio do Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim.