Plataforma de alertas da Defesa Civil fica fora do ar até terça

Defesa Civil Nacional reforça que o monitoramento de condições meteorológicas e eventos de risco / Divulgação

Durante o período de manutenção, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil segue mobilizado. A orientação é para que a população acompanhe alertas e comunicados oficiais por meio das redes sociais e canais de comunicação das autoridades responsáveis.

O MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) informou que a Idap (Interface de Divulgação de Alertas Públicos), plataforma usada pela Defesa Civil Nacional para o envio de alertas à população em situações de risco, está temporariamente fora do ar. A previsão é que os serviços sejam normalizados até a próxima terça-feira (28).

A Idap é responsável por integrar diversos meios de comunicação, como SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos, WhatsApp e o sistema Defesa Civil Alerta, que envia mensagens emergenciais diretamente para celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro.

Atualmente, cerca de 300 instituições e 1.100 usuários, entre órgãos estaduais e municipais, utilizam a plataforma para gerar informações preventivas e coordenar ações de resposta a desastres.

Mesmo durante a atualização do sistema, a Defesa Civil Nacional reforça que o monitoramento de condições meteorológicas e eventos de risco permanece ativo em todo o país, garantindo resposta imediata em caso de emergência.

