PMA de Miranda apoia Produtores Rurais na destinação de embalagens de defensivos

Recolhimento de embalagens / Divulgação

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda marcou presença e deu suporte à entrega de embalagens de defensivos agrícolas na sede da Associação Rural de Miranda, na terça-feira, 17. Esta é a primeira ação do ano, na qual cerca de 1000 kg de embalagens foram recolhidos, provenientes de 17 produtores rurais de Miranda, Bodoquena, Corumbá e Bonito. Após a concentração do material na Associação Rural, ele foi embarcado, transportado e entregue no centro de recolhimento de embalagens em Miranda para Campo Grande.

A parceria da Polícia Militar Ambiental em iniciativas como essa demonstra o comprometimento com o cumprimento da legislação ambiental. A política de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas é uma estratégia crucial para garantir a destinação apropriada desses materiais após o uso. Essa política estabelece a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e órgãos públicos na gestão adequada das embalagens vazias de agrotóxicos.