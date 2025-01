PMA intensifica fiscalização em empreendimentos turísticos e pesqueiros de Aquidauana

Barreiras serão montadas em estradas vicinais, e pesqueiros da região / Divulgação

Nos dias 9 e 10 de janeiro, o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA) dará prosseguimento à “Operação Piracema”, com ações reforçadas de fiscalização em empreendimentos turísticos e pesqueiros na região da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Cerca de 40 empreendimentos turísticos em Bonito, Jardim e Bodoquena serão vistoriados por equipes de policiais ambientais de Campo Grande, Aquidauana, Jardim e Bonito.

A operação ocorre em um período de alta temporada turística, com aumento significativo no número de visitantes na região. O objetivo principal é assegurar que as atividades turísticas e empresariais sigam as normas de proteção ambiental. As equipes verificarão o cumprimento das licenças ambientais, a utilização sustentável dos recursos naturais e a destinação correta de resíduos.

Além da fiscalização, a operação também tem caráter educativo, promovendo orientações a turistas e responsáveis pelos empreendimentos sobre práticas sustentáveis e a importância da preservação ambiental.

Combate à pesca predatória

Outra frente da “Operação Piracema” é a repressão à pesca ilegal. Barreiras serão montadas em estradas vicinais, e pesqueiros da região serão fiscalizados para coibir o transporte irregular de pescado e práticas predatórias, especialmente nos rios da Bacia do Paraguai.

A PMA reforça a importância dessas ações para a conservação dos recursos naturais em uma região que é referência em turismo sustentável. O trabalho busca equilibrar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, garantindo o uso responsável dos atrativos naturais de Bonito e arredores.