PMA lança operação para combater desmatamento ilegal em Mato Grosso do Sul

Orientações para moradores da área rural / Arquivo PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciou na última quinta-feira (17) uma nova operação voltada ao combate do desmatamento ilegal em Mato Grosso do Sul. Chamada de Silvam Custodire, expressão em latim que significa “proteger a floresta”, a ação marca uma nova etapa da fiscalização ambiental no estado, com foco no uso de tecnologias avançadas e atuação descentralizada.

A operação foi desenvolvida pelo Comando de Policiamento Ambiental da PMA e utiliza geotecnologia, cruzamento de dados e monitoramento remoto. A partir de plataformas como Brasil+ e MapBiomas, são identificadas áreas com possíveis irregularidades. Em seguida, os dados são refinados e comparados ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), por meio de um sistema compartilhado com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Segundo o capitão Leonel, responsável pelo setor de geoprocessamento da PMA, o cruzamento de informações garante mais precisão na hora de verificar os danos ambientais em campo. Ele explica que os analistas do núcleo de georreferenciamento atuam com rigor técnico para que as vistorias confirmem com exatidão os indícios detectados pelas plataformas digitais.

Outro ponto destacado é o monitoramento constante das áreas mapeadas. A corporação mantém controle sobre os alertas enviados às subunidades, acompanhando prazos, autuações e valores aplicados. Isso permite uma resposta mais ágil e embasada, além de fornecer indicadores importantes para o planejamento das ações.

A estrutura descentralizada da PMA é considerada um dos principais trunfos da operação. Com 26 subunidades espalhadas pelo estado, a corporação consegue chegar rapidamente aos locais de ocorrência, preservando vestígios importantes para futuras investigações e garantindo uma fiscalização mais eficaz.

A iniciativa alia inovação tecnológica, inteligência e presença estratégica em campo para conter o avanço do desmatamento e promover o uso sustentável dos recursos naturais no estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!