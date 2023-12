PMA  recolhe resíduos sólidos descartados irregularmente em Campo Grande

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Campo Grande apreendeu durante o patrulhamento voltado ao combate de ilícitos ambientais, recolheu diversos resíduos sólidos que foram descartados irregularmente na área de preservação permanente do Córrego dos Tocos. A ação ocorreu no sábado, dia 9. Com frequência, local é utilizado irregularmente por banhista que acampam e descartam lixos no local.



A Polícia Militar Ambiental ressalta que tais ações além de serem consideradas ilegais, também degradam o meio ambiente e prejudicam o ecossistema daquela região.