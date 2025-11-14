PMA reforça regras e proibições da pesca durante a piracema em MS

Pesca no Rio Paraguai / Governo de MS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) reforçou nesta semana as orientações sobre a piracema 2025/2026, período em que os peixes migram para reprodução nos rios de Mato Grosso do Sul. A fase é essencial para o repovoamento das espécies e a manutenção do equilíbrio ecológico.

Durante toda a piracema, está proibida qualquer modalidade de pesca nas bacias hidrográficas do Estado, tanto com embarcações quanto de barranco. Também não é permitido o uso de petrechos, equipamentos ou métodos de captura, exceto nas situações de pesca de subsistência.

A PMA informa que a fiscalização será reforçada com barreiras, patrulhamento fluvial e terrestre, além de monitoramento de pontos estratégicos em parceria com outros órgãos ambientais.

A pesca de subsistência permanece autorizada apenas ao ribeirinho tradicional, limitada ao consumo imediato da família e realizada com apetrechos simples, como linha de mão, anzol e caniço. É proibido armazenar, transportar ou comercializar pescado.

Quem for flagrado pescando ilegalmente pode receber multas que variam de R$ 700 a R$ 100 mil, além de responder criminalmente, com pena de detenção de um a três anos. Materiais, barcos, motores e veículos usados na infração também são apreendidos.

Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da PMA. Em Aquidauana, o atendimento é pelo WhatsApp: (67) 3904-2070.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!