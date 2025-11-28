Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:17

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Redação

Publicado em 28/11/2025 às 16:19

Os cursos serão realizados em unidades operacionais e administrativas / PMMS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou o calendário de cursos que serão ofertados ao longo de 2026. A programação inclui 75 capacitações, entre formação, especialização e aperfeiçoamento, distribuídas em diferentes unidades da corporação no Estado.

Os cursos abrangem áreas variadas da atividade policial, desde policiamento ostensivo, trânsito e meio ambiente até inteligência, operações especiais, policiamento turístico e policiamento rural. Parte das turmas será realizada em Campo Grande, enquanto outras ocorrerão em municípios do interior, ampliando o acesso à qualificação.

Entre as formações previstas estão o Curso de Policiamento Turístico, o Curso de Operações de Inteligência, o Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática, além de capacitações voltadas a ações emergenciais, fiscalização de fronteira, operações aéreas e motopatrulhamento tático.

A publicação do calendário reforça a busca por atualização constante dos policiais, diante das demandas cada vez mais complexas da segurança pública em Mato Grosso do Sul. A corporação considera que a qualificação contínua é essencial para melhorar o atendimento à população.

A portaria completa, com a relação de cursos, datas e unidades responsáveis, está disponível no Boletim do Comando-Geral.

