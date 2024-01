PMs auxiliam em socorro de mulher que deu à luz dentro de casa em Piraputanga

Apoio das equipes no parto / Divulgação

Uma equipe da Polícia Militar auxiliou no resgate de uma moradora que acabou dando à luz dentro de casa, em Piraputanga, no fim de semana, em Aquidauana.

Os PMs faziam o patrulhamento da Estrada Parque, quando notaram a mãe em um Ford Ka pedindo apoio, próximo à Capela Nossa Senhora Aparecida. A viatura auxiliou no deslocamento com o giroflex ligado. Eles encontraram a ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no caminho.