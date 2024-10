Podcast Controle 360 traz as leis para o centro das conversas

O primeiro programa televisivo da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) está na quarta temporada. Agora, estão no centro das conversas no Podcast Controle 360 a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação.

Com o objetivo de construir diálogos valorativos ao controle interno a partir de temáticas específicas e transversais, semanalmente o Controle 360 conta com bate-papos interessantíssimos e coloca em pauta assuntos relevantes que aproximam os cidadãos das questões técnicas de maneira leve e descontraída.

Devido a propaganda eleitoral, o programa está sendo exibido na TVE (Canal 4.1) em novo horário. Até o final deste mês, os encontros ocorrem às quartas-feiras, às 22h15. Na sequência, os episódios - que contam com a interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) -, são disponibilizados no canal @cge-ms no Youtube.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul