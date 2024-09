Poder Judiciário de MS passa a ter 100% de energia limpa e renovável

Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, inaugurou na manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro, na presença do Governador do Estado, Eduardo Riedel, a Usina Fotovoltaica da Gameleira. Com a inauguração, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul passa a ter 100% de energia limpa e renovável.

Construída em um terreno de 72.784 metros quadrados, a nova usina possui 6.000 placas solares e foi projetada para gerar 400 mil quilowatts por mês, que somados aos 90.000 kW produzidos com as 1.447 placas instaladas no prédio do TJMS, no Parque dos Poderes, permite atender 100% da demanda energética do Poder Judiciário do Estado.

Em seu discurso, o presidente do TJMS destacou que a inauguração oficial da usina fotovoltaica representa um marco na busca por um Judiciário mais sustentável e eficiente.

"Com a entrega da Usina da Gameleira o TJMS oferece a sua concreta contribuição para a política de sustentabilidade do nosso Estado, que tem como meta ser o primeiro ente federativo brasileiro CARBONO NEUTRO até 2030", ressaltou o magistrado.

De acordo com a administração do TJMS, a iniciativa reflete também o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social ao investir em uma fonte de energia limpa que beneficiará não apenas o Judiciário, mas também o meio ambiente.

“100% de energia limpa e renovável. Este é o patamar que atingimos neste momento. Hoje, nós já consolidamos, junto com as demais instalações em todo o Estado, uma economia média nos três primeiros meses de operação da usina de 52%. O que equivale dizer que o TJ já economizou mais de 1 milhão de reais em suas contas de energia nesse período, e esperamos chegar em breve a 62%. Isso demonstra que todo o investimento já está dando resultados satisfatórios”, completa o presidente do TJ, que realizou o descerramento da placa inaugural juntamente do governador do Estado, Eduardo Riedel.

Após a cerimônia oficial, o desembargador Sérgio Fernandes Martins e o governador Eduardo Riedel visitaram as instalações da usina fotovoltaica e atenderam a imprensa presente no local. O desembargador Carlos Eduardo Contar também esteve no evento para receber uma homenagem das mãos do presidente do TJMS, uma vez que as obras foram iniciadas em sua gestão, no biênio 2021-2022.

Para Eduardo Riedel, a construção da nova usina representa um grande legado do Poder Judiciário que, além de preservar o meio ambiente, terá um impacto econômico importante.

“Eu sempre falo que meio ambiente não é só uma questão de consciência ou romantismo, ela é econômica. Não faz sentido a preservação se ela não tiver um lastro econômico por trás, que a gente tem demonstrado cada vez mais, e os números que o presidente do Tribunal mostrou deixam isso muito claro. Em sete anos o Tribunal tem o retorno financeiro e econômico, e com zero de emissão de carbono, são dois ganhos muito consideráveis", disse o governador. "É por isso que a gente tem tanta segurança em colocar o Estado rumo ao carbono neutralizado em 2030", completou.

Eduardo Riedel também parabenizou a administração do TJMS pela iniciativa: “Nossas ações tem sido em prol do meio ambiente, mas com o lastro econômico muito forte e o tribunal sai na frente”.

"O Tribunal deve ter muito orgulho dessa entrega. Ao realizar isso aqui vocês estão demonstrando que é possível com vontade, com determinação, com compromisso das equipes, poder entregar algo que é extremamente importante para a nossa sociedade" complementa Riedel.

Também estiveram presentes na solenidade a presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), juíza Mariel Cavalin dos Santos, o presidente da Energisa/MS, Paulo Roberto dos Santos, e o sócio-proprietário da empresa MS Energy, responsável pela execução do projeto, Massimo Parisi.

Sobre a obra – O custo total da obra foi de R$ 10,8 milhões, e, quando somados esses valores às usinas já instaladas pelo TJMS, o investimento total ultrapassa R$ 30 milhões. Essa quantia, no entanto, deverá ser recuperada em aproximadamente sete anos apenas, representando uma economia significativa para os cofres públicos.

Em pleno funcionamento desde junho deste ano, com todos os sistemas de energia fotovoltaica em atividade, a Usina da Gameleira já proporcionou uma grande economia ao Poder Judiciário. Um estudo feito pela Secretaria de Obras do TJMS mostrou uma redução de 52,07% nas faturas de energia entre junho e agosto em comparação com o mesmo período em 2023. Na prática, esta redução representa uma economia de aproximadamente R$ 1.071.077,98 para o Poder Judiciário.

A iniciativa integra um projeto mais amplo que incluiu, em uma primeira etapa, a instalação de 50 usinas em 49 comarcas, com uma geração média mensal esperada de 441.000 kW. Com isso, a capacidade total de geração de energia do TJMS chega a 931.000 kW, suficiente para suprir o consumo de uma cidade do MS com quase 5.000 habitantes.

Saiba mais – O projeto de energia fotovoltaica no Poder Judiciário começou em 2022, com a contratação de serviços para elaboração de projetos, abrangendo tanto as comarcas do interior quanto a sede do TJMS.

Com a conclusão da Usina da Gameleira, o TJMS se posiciona como um exemplo de inovação e sustentabilidade no setor público, celebrando não apenas um avanço tecnológico, mas também um compromisso com um futuro mais sustentável para Mato Grosso do Sul.